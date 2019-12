Ciudad de México (Rasainforma.com).- La activista por el clima, Greta Thunberg señaló que hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre cambio climático hubiera sido “perder el tiempo“.

La joven sueca habló para el programa de radio Today de la BBC de Londres, donde dijo que conversar con Trump durante una cumbre de la ONU sobre calentamiento global no valdría la pena ya que el mandatario no le hubiera prestado atención.

“Sinceramente, no creo que le habría dicho nada porque obviamente no está escuchando ni a los científicos ni a los expertos, entonces ¿por qué me escucharía a mí? Así que probablemente no le habría dicho nada, no habría perdido mi tiempo“, dijo Thunberg.

Cabe mencionar que el mandatario estadounidense no cree en el cambio climático a tal grado que retirará a Estados Unidos del Acuerdo de París del 2015, que busca frenar el calentamiento global.

La joven ha llamado la atención del mundo, ya que a sus 16 años y con el síndrome de asperger ha alzado la voz a favor del clima y el medio ambiente, sin embargo, debido a ello, algunos políticos como Trump y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro la han minimizado y atacado.

En cuanto a Thunberg, señala que esos ataques son graciosos porque “obviamente no significan nada” y después reflexionó y dijo que significa que están asustados de los jóvenes que exigen cambios “que ellos no quieren hacer”.

Por: Ariana Castellanos/AV