Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este domingo terminó la fase regular del torneo virtual en la eLiga MX, por lo que ya están los ocho equipos que buscarán coronarse como campeones en esta modalidad, luego de la suspensión del torneo Clausura 2020.

El último encuentro fue el de Monarcas vs América, donde el resultado impactaría en la tabla de posiciones, las escuadras quedaron empate a cuatro goles, por lo que América quedó en cuarto lugar y se enfrentará a Chivas en los cuartos de final.

Pachuca quedó como líder general y la tabla de posiciones quedó así:

Pachuca 36 puntos León 36 puntos Toluca 33 puntos América 31 puntos Guadalajara 29 Club Atlético San Luis 27 Santos Laguna 25 Puebla FC 25

Los cuartos se jugarán así: Pachuca vs Puebla; León vs Santos; Toluca vs San Luis; y América vs Chivas. Estos partidos se jugarían el martes y miércoles de la siguiente semana.

Por: Ariana Castellanos/rmr