Alaska (Rasainforma.com).- El pasado martes el volcán Shishaldin, en las islas Aleutianas de Alaska lanzó una importante explosión y provocó una columna de humo de más de ocho kilómetros.

Las autoridades de Alaska emitieron una alerta roja por la situación, es decir, advirtieron a los pilotos evitar volar por esa zona aérea.

View of #Shishaldin #volcano incandescence as seen from Cold Bay, last night (Jan 6), about 58 mi NE of the volcano. Photos courtesy of Aaron Merculief. AVO Shishaldin updates here: https://t.co/cpWlp8NTdS pic.twitter.com/1mYHQltdS6

— Alaska AVO (@alaska_avo) January 7, 2020