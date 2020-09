Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La elaboración de un testamento evitará que haya disputas y litigios entre familiares, lo que puede ser más costoso para los mismos, resaltó Columba Arias Solís, integrante del Colegio de Notarios de Michoacán.

«Se llama a la población a no dejar problemas, es decir que los bienes que tengan o inmuebles, dejen todo en orden y no haya disputas, no haya litigios, esa es la finalidad», explicó.

En entrevista con MiMorelia.com, la también titular de la Notaría Pública #128 en Morelia explicó que cuando una persona tiene un solo bien o diversos bienes, fallece y no dejó testamento, el familiar tiene que asesorarse con un abogado, el cual tiene que hacer el escrito ante el juzgado de que no se dejó un testamento, para después iniciar un juicio intestamentario, sin embargo, el tiempo de éste dependerá de los inmuebles que dejó y si los interesados se ponen o no de acuerdo en la repartición de los bienes.

Por ello, Columba Arias Solís comentó que la población en general puede elaborar este documento en las notarías, porque no es exclusivo para adultos mayores, y en estos dos meses, por ejemplo, el testamento universal tendrá un costo de 2 mil 100 pesos, con el descuento incluido por ser el «mes del testamento».

«Se firman convenios con las autoridades del gobierno del estado y se difunde que en estos dos meses se tienen precios especiales en el testamento, para que acudan las personas a realizarlo. Es generar cultura en la población de dejar en orden sus bienes y evitar conflictos entre sus familiares», mencionó.

El testamento es la única forma legal, segura y eficaz para que cuando una persona fallece sus bienes y derechos se queden con quien uno decida.#SeptiembreMesDelTestamento#NotariadoMexicano#UnidosTodoEsPosible pic.twitter.com/PP0kdF0dNE — Notariado Mexicano (@notariadomex) September 5, 2020

Recalcó en que la ventaja del testamento es que «la persona sigue siendo dueña de sus bienes; es decir puede dejarlos distribuidos en su herencia o testamento, pero si la persona tiene necesidad de vender para solventar gastos inesperados, lo puede hacer».

En Michoacán hay alrededor de 190 Notarías Públicas, las cuales ofrecerán descuentos para la elaboración del testamento y que deben respetar los precios establecidos.

