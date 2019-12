Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de «Hacia una Economía Moral», el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, revela “sus secretos”, señala cómo es que transita de la palabra a la acción, en esa búsqueda por equilibrar al país, por convertirlo en una “República Amorosa” donde sea posible alcanzar la felicidad y el bien común.

En el Aula Máter del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás se dieron cita personalidades afines a la llamada Cuarta Transformación (4T) con la finalidad de comentar la última publicación del titular del Ejecutivo federal en funciones.

El diputado local por Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, resaltó que quienes han leído alguna de las obras anteriormente escritas por el tabasqueño pudiera tener la sensación de que Hacia una Economía Moral presenta textos similares, la diferencia –destacó- es el aporte que ofrece en relación a lo que realiza su gobierno para sacudir a México de un “neoliberalismo cargado de corrupción y falto de democracia”.

“La principal fuerza moral de López Obrador es su honestidad y que cumple lo que dice”, destacó.

Desde la óptica de la también morenista, Carolina Rangel, en este libro AMLO deja al descubierto “los cómos” de su Plan de Nación, deja al descubierto los secretos de la 4T, por lo que se convierte en un texto de lectura obligada para los detractores del actual gobierno.

Julio Peguero, ex secretario de Organización de Morena en la entidad, no sólo destacó que Andrés Manuel incluya “datos certeros”, sino que los plasme de una manera simple. Así, dijo, el presidente de México pone de manifiesto que la Cuarta Transformación no es marketing político, “es una forma diferente de gobernar”, con base en una democracia participativa y una “República Amorosa y Fraterna”, cuyos fines son el bienestar y la felicidad de la población.

Domingo Rodríguez Hilario, refirió que el ser humano tiene la característica especial de cuidar de mis suyos, trascender a su especie, y, “ese es el fundamento de la economía moral, que la felicidad se puede lograr haciendo el bien a los demás”.

Antes de que concluyera la presentación, Sergio Pimentel Mendoza, dirigente estatal de Morena, también hizo su aporte.

“Nos llevó un siglo fabricar 54 millones de pobres en México, a esa cifra maldita se incorporaron dos millones 900 mil personas en los últimos diez años, ¿a dónde íbamos si no a un precipicio?”, cuestionó.

Después añadió: “La política social de los anteriores gobiernos era ofrecer oportunidades a la gente como si vivir fuera un concurso o una competencia, por el contrario, este gobierno, la Cuarta Transformación, este proyecto de país garantiza a quienes más necesitan lo que por derecho les corresponde en la repartición de la riqueza de país y se los da directo, sin que lo toquen los gobernadores o los diputados o los presidentes municipales o los partidos o las organizaciones”.

El líder partidista planteó que, en apenas un año, ocho millones de adultos mayores, 790 mil personas con discapacidad, 197 mil niños de madres trabajadoras y miles de jóvenes sin empleo, y 223 mil menores de edad en estancias infantiles, han recibido el beneficio que les corresponde “por el simple hecho de existir, trabajar y construir en un pedazo del mundo como éste”.

Por: Sayra Casillas/CA