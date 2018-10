El tema que desde hace varios meses ocupa las planas de los diversos medios de comunicación es la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Hace unos días se firmaron los cambios de este nuevo acuerdo.

Hoy quiero compartir con ustedes algunos apuntes que nos puedes ayudar a entender cuál fue el proceso de la negociación y cuáles son las diferencias entre el TLCAN y el United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA, por sus siglas en inglés).

Comencemos por recordar que una de las promesas de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue la renegociación del TLCAN. En agosto de 2017 inició con la primera ronda de negociación del tratado, provocando una serie de dudas e incertidumbre para la ciudadanía: ¿este cambio perjudicaría nuestros ingresos?, ¿desaparecería por completo la relación comercial de los países de América del Norte?

Durante meses se vivió una “historia de suspenso”, llena de declaraciones de los protagonistas. La revisión se pospuso debido al contexto político-electoral que atravesaba México, y tuvieron que transcurrir varios meses para conocer el cabildeo entre los países socios del acuerdo.

En este receso de negociaciones surgieron las opiniones, deseos y declaraciones de los representantes de Canadá, Estados Unidos y México que nos permitieron entrever las intenciones de cada país y alzaron la voz para presentar sus opiniones.

Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, manifestó que se buscaba hacer del TLCAN un tratado más progresista; el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villareal, declaró que “el tema no era quitar lo que no funcionara, sino cómo hacer que funcionara mejor”, y Robert Lighthize, representante de Comercio de los Estados Unidos, señaló que entre las prioridades claves para su país se encontraba que los enormes déficits comerciales no continuaran, “necesitamos reciprocidad y balance en nuestro comercio”, dijo.

Tras meses de espera, el 1 de octubre de este año surgió el llamado United States-Mexico-Canada Agreement, o como algunos expertos lo llamaron: el TLCAN 2.0, pero ¿qué diferencias muestra con el tratado anterior?

Lo que diferencia al TLCAN del UMSCA y retos para México

Sector automotriz: la composición de los vehículos para exportación libre de aranceles, cuyo 75% de los materiales requeridos para su construcción serán exclusivos de los países miembros.

De estos materiales, el 45% debe ser elaborado en zonas donde el sueldo por hora será de 16 dólares, lo que podría significar un desafío para México en pro de mejorar los ingresos de sus trabajadores y así hacer frente a la competitividad de este sector.

Sector laboral: México tiene un pendiente legislativo en esta materia desde 2017. Es preciso definir el respeto a la libertad sindical, algo que Estados Unidos y Canadá tienen bien trabajado, e hicieron especial énfasis a México en la materia. Esto, en términos de justicia laboral, representa otro desafío más para el país. Que este requerimiento se encuentre pactado en el nuevo acuerdo generará una aceleración en la agenda legislativa nacional para armonizar este aspecto y permita que exista certeza jurídica en los derechos laborales tanto en empresas mexicanas como en trasnacionales que se instalen en el país.

En los temas de propiedad intelectual y comercio electrónico, los países socios del acuerdo deberán incentivar a los propietarios de servicios de Internet a cooperar para la protección de derechos de autor y materiales no autorizados.

Por el lado del comercio electrónico habrá una ventana libre de impuestos para las compras en línea que sean menores a 150 dólares entre México y Canadá, mientras que entre Estados Unidos y México la compra sea menor a 100. Esto para México representa un desafío en la competitividad en sus empresas nacionales con las tiendas internacionales que utilizan el comercio en línea.

México tiene tareas pendientes en temas de propiedad intelectual, en empleos mejor remunerados, productividad, energía, tecnología, innovación, entre muchos otros.

Lo más importante: este acuerdo aún no es aplicable. Será entregado a los Congresos de dichos países y deberán revisarlo en los próximos 60 días para proponer cambios o ajustes. A fin de año sabremos de manera oficial los nuevos estatutos y capítulos del USMCA.

Jesús Melgoza Velázquez

Secretario de Desarrollo Económico de Michoacán

Tendamos puentes de comunicación. Sígueme en redes sociales

Facebook: @JesusMelgozaV

Twitter: @jesus_melgozav