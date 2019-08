Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este viernes, la cuenta del cofundador y CEO de Twitter, Jack Dorsey fue hackeada.

Durante unos minutos, los usuarios de dicha red social encontraron mensajes racistas y de odio en su cuenta, e incluso mensajes a favor de Hitler.

Por ahora, la empresa emitió un tuit explicando que están al tanto del hackeo y que se tomará cartas en el asunto para investigar los hechos.

The account is now secure, and there is no indication that Twitter’s systems have been compromised.

— Twitter Comms (@TwitterComms) 30 de agosto de 2019