España, (MiMorelia.com).- Este domingo amanecimos con la triste noticia de que le han hackeado la cuenta de instagram a la modelo y youtuber Kinsey Wolanski.

Si haz querido ingresar a la cuenta de la modelo estadounidense y no haz podido, no te preocupes, no es tu celular, su cuenta ha sido hackeada: @kinsey_sue

No ha pasado ni un día después de que Kinsey se hiciera famosa por interrumpir la final de la Champions League en pleno bikini, y ahora la noticia es que a la influencer le robaron su cuenta de instagram que había alcanzado, en un sólo día, más de dos millones de seguidores.

Y es que, así como tú, miles de personas fueron inmediatamente a buscar el nombre de la chica que acaparó más la atención que los mismos de Liverpool, por lo que su número de seguidores creció rápidamente.

A la mujer no le quedó de otra más que migrar a Twitter, donde publicó que había sido hackeada, así que no te preocupes, habrá dónde puedas seguir informado/a de la modelo.

MY INSTAGRAM HAS BEEN HACKED 💔 — Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) June 2, 2019

