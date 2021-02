Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una momia con un singular detalle en su cuerpo fue hallada en una excavación en Egipto por arqueólogos.

El descubrimiento se hizo en un lugar llamado Taposiris Magna, y fue dado a conocer en sus redes sociales por el Ministerio de Antigüedades de Egipto.

Las teorías de los expertos apuntan a que la lengua de oro fue puesta en la lengua del finado para que pudiera hablar en la corte del dios Osiris, ya que los egipcios creían que era el señor del inframundo y el que juzga a los muertos.

Asimismo, en el lugar fueron halladas otras 16 tumbas con momias en mal estado, entre ellas la que tenía la lengua dorada.

