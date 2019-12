Tabasco (MiMorelia.com).- Este viernes por la tarde Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que fue descubierto un enorme yacimiento petrolero en el campo Quesqui-1.

En un recorrido por Huimanguillo, Tabasco, Romero Oropeza informó al presidente Andrés Manuel López Obrador de este yacimiento de casi 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en reserva 3P (reservas probadas).

«Desde el año 1987 con el descubrimiento del campo SEN en Nacajuca, Tabasco, con 536 millones de petróleo crudo equivalente, no se había tenido un descubrimiento tan importante como el de este Campo Quesqui», dijo el director de Pemex.

En su mensaje, Andrés Manuel López Obrador, pidió el apoyo de los tabasqueños que se lleve a cabo la explotación de esta reserva en beneficio del pueblo y no de extranjeros rapaces.

«Aprovechar para decirle a mis paisanos de esta región que nos ayuden para que no se detengan los trabajos; que no haya obstáculos y se pueda cumplir los programas, que se piense que si Quesqui produce petróleo es en beneficio del pueblo, no para minorías rapaces o extranjeras, por eso todos ayudemos a recatar a Pemex», comentó AMLO.

En este sentido, también se dio a conocer que el pozo exploratorio Quesqui 1, que se terminó de perforar el 17 de junio de este año, produce 4 mil 500 barriles por día y tiene un potencial de 7 mil 500 barriles diarios.

