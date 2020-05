Estados Unidos (MiMorelia.com).- Este miércoles por la madrugada fue encontrado sin vida el exluchador de la WWE Shad Gaspard, que se encontraba desaparecido.

Por medio de sus redes sociales, autoridades de Los Angeles, California, informaron del hallazgo del cuerpo del luchador.

En el tuit confirman que el cuerpo encontrado coincide con la descripción del Shad Gaspard, desaparecido el domingo.

#PierIC at 2:19AM @lacolifeguards @LACOFD @LAPDHQ respond to #VenicePier to a report of a body along the shoreline that matches the description of Sunday’s missing swimmer. Crews on-scene extricate from the water and transfer to @lacountymec pic.twitter.com/b5xYmCOBkj

— LACoFD Lifeguards (@LACoLifeguards) May 20, 2020