Estados Unidos (Rasainforma.com).- Autoridades han revelado detalles sobre cómo fue localizado el cuerpo de la campeona europea amateur de golf, Celia Barquín.

De acuerdo a los primeros reportes, el cuerpo de la joven de 22 años fue localizado en el agua de uno de los estanques del campo de golf Coldwater Golf Links; su cuerpo presenta heridas con arma blanca en el cuello, cabeza y torso e intento de violación.

Luego de la localización del cuerpo, binomios caninos ubicaron al presunto asesino, Collin Daniel Richards, que se encontraba en el interior de una casa de campaña que había instalado cerca de donde fue encontrado el cuerpo.

En el momento en que fue detenido, el hombre presentaba arañazos en el rostro, lo cual puede implicar un forcejeo por parte de Celia, además de contar con un testigo con el cual había hablado con Collin quien le manifestó tener necesidad de violar y matar a alguien, días previos a que fuera asesinada la golfista.

Mientras continúan las investigaciones Collin Daniel Richards, de 22 años, tiene derecho a fianza si realiza pago de 5 millones de dólares, según un juez de la corte del estado de Iowa. Será el 28 de septiembre que se realice la audiencia preliminar.

***Update*** Ames Police charge Collin Daniel Richards, age 22 with 1st Degree Murder. Please keep the victim and her family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/XmpSx9X0m0

— Ames Police (@AmesPolice) 18 de septiembre de 2018