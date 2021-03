Nueva Zelanda (MiMorelia.com).- En mares de Nueva Zelanda localizaron un tiburón bioluminiscente, se trata del vertebrado luminoso más grande del mundo.

Científicos señalaron que es un ejemplar de tiburón Dalactias licha, de 1.80 metros de largo y es el vertebrado más grande hallado capaz de generar luz.

New research has confirmed three species of #sharks found in New Zealand waters are #bioluminescent, meaning they can produce their own light. These species live in the ocean’s «twilight zone», 200 to 1000 metres down, below which sunlight can’t reach. 🦈💡https://t.co/amUzQNLG66 pic.twitter.com/QgewkSxO6i

