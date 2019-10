California (MiMorelia.com/Redacción).- La asociación de protección animal Gumbo Limbo Nature, compartió a través de sus redes sociales el hallazgo de una tortuga marina muerta en California, de acuerdo a la información tenía en su interior 104 piezas de plástico de todo tipo.

No obstante, la asociación recordó la importancia de ayudar a disminuir la cantidad de plásticos en los océanos sobre todo en esta temporada de anidación.

Es de señalar que Grupo Limbo Nature Center es un proyecto que monitoriza más de 800 nidos de tortugas marinas.

Tiny turtles washing up on beaches need our help. 100% of ours that didn’t survive had plastic in their GI tracts. This tiny loggerhead had eaten 104 pieces of plastic. We all need to do our part to keep our oceans #plasticfree. #reducereuserecycle #trashfreeseas #lovegumbolimbo pic.twitter.com/CIQdY1MMeY

— Gumbo Limbo Nature Center (@GumboLimboNC) October 2, 2019