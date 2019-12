México (MiMorelia.com).- Un túnel que conecta a México y Estados Unidos fue hallado por autoridades de la Policía Federal y agentes de la Patrulla Fronteriza este miércoles.

A decir de un comunicado emitido por autoridades estadounidenses, el túnel fue encontrado debajo de las calles de Nogales, Sonora, con dirección hacia Arizona, durante un barrido de túnel binacional de rutina del sistema de drenaje de aguas pluviales que sirve a ambos lados de la frontera.



El departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos detallaron que la entrada a dicha excavación tiene una longitud de seis metros y mide aproximadamente 91.5 centímetros de ancho, con 1.22 metros de alto.

#TucsonSector Border Patrol agents with the cooperation of Mexican Federal Police located an illicit cross-border tunnel on the west side of Nogales on Wednesday. This is the 124th tunnel discovered by Border Patrol since 1990. @PoliciaFedMx details: https://t.co/tq8GVRatft pic.twitter.com/2dvFHIOX2n

— CBP Arizona (@CBPArizona) December 5, 2019