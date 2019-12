Estados Unidos (MiMoreli.com).- ¿Halsey y SUGA? Esto es real, este día Halsey subió un video corto a sus redes sociales en donde hace una lista a mano de los tracks que vendrán en su próximo álbum llamado Manic y Yoongi de BTS está presente.

Aunque no se sabe aún si solo participará en la composición, producción, rap o todas las anteriores. Esperemos más detalles más adelante.

BTS IS TAGGED IN INSTAGRAM SO ITS SUGA SUGA YOONGI ALSLDJDIIWOWOKW pic.twitter.com/2iOwgKgU2d

