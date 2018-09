Por: Toño Sánchez Camacho

Rusia (Rasadeportes.com).- El campeonato 2018 de la Fórmula Uno parece ya tener dueño, luego de que este domingo 30 de septiembre el británico de Mercedes, Lewis Hamilton, ampliara su ventaja en la cima al conquistar el Gran Premio de Rusia.

Hamilton obtuvo su octavo triunfo de la temporada en buen parte gracias a la colaboración de su compañero de equipo finlandés, Valtteri Bottas, que dejó rebasarlo en la vuelta 25 por indicaciones del equipo en el Autódromo de Sochi.

El podio fue completado por Bottas, en el segundo lugar, y por el alemán de Ferrari, Sebastian Vettel, en el tercer sitio, que con este resultado vio disminuidas sus posibilidades de remontar para quedarse con el título este año.

Por su parte el también finlandés de Ferrari, Kimi Raikkonen, concluyó en la cuarta posición, mientras que el holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, acabó quinto.

El piloto mexicano de Force India, Sergio Pérez, tuvo un desempeño regular al finalizar en la décima casilla y sumar un puntito para su causa en la clasificación.

RACE CLASSIFICATION: @LewisHamilton extends his championship lead to 50 points with five races to go #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/sPNfPstO9m

— Formula 1 (@F1) 30 de septiembre de 2018