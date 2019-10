Ciudad de México (Rasainforma.com).- El piloto británico Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, se coronó campeón en el Gran Premio de México este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En tanto, el mexicano Sergio Pérez terminó en la séptima posición.

Con esta victoria, Hamilton está más cerca de conseguir su sexto título de la categoría reina del automovilismo deportivo mundial, sin embargo habrá que esperar para al Grand Prix de Estados Unidos.

Ten wins in 2019 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

And tantalisingly close to that sixth world title 😍

Your race winner… @LewisHamilton!#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/dEQZZcqlka

— Formula 1 (@F1) October 27, 2019