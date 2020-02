Alemania (Rasainforma.com).- El pasado lunes se llevó a cabo la edición 20 de los premios Laureus 2020 donde el futbolista argentino Leonel Messi y el corredor británico Lewis Hamilton, obtuvieron el galardón como deportistas del año.

Es la primera ocasión (en la historia del Laureus) que dos deportistas comparten premio y es que hubo un empate de votos, por lo que ambos fueron reconocidos.

El delantero del Barcelona no pudo estar presente en la ceremonia pero a través de un video agradeció el premio “Es un honor ser el primer jugador de equipo que recibe este premio y le doy las gracias a la academia”.

La ceremonia se realizó en Berlín, están organizados por la Academia Laureus World Sports, y son considerados como los Oscar del deporte. Es un evento glamouroso y por su alfombra roja desfilaron principalmente deportistas, actores y otros personajes.

