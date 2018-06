Morelia, Michoacán (Boletín).- Una vez ganadas las elecciones “haremos una excelente mancuerna con Memo Valencia” en el combate a la inseguridad, afirmó el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la presidencia de Morelia, Constantino Ortiz.

Hoy, junto con Guillermo Valencia, candidato a Diputado Local del Partido Verde por el Distrito 11, acudió a la colonia Nicolás Romero, donde declaró sentirse “muy respaldado en impulsar este gran cambio en Morelia” bajo el lema “Tú decides el cambio”, porque “vamos construyendo alianzas y vamos hombro con hombro con Memo, que es un candidato como ningún otro partido tiene y quien ha hecho más que la propia autoridad municipal”.

Posteriormente, destacó los logros del Movimiento Revolución Social, que encabeza Memo Valencia, el cual ha recuperado 700 vehículos robados en menos de un año, tan sólo con la iniciativa ciudadana, lo que significa “una gran demostración de que cuando hay organización de la ciudadanía, cuando hay ganas de hacer las cosas, cuando realmente nos ponemos la camiseta para beneficiar a nuestro entorno, sí se puede hacer el cambio”.

El empresario anunció que su planilla incluyó como candidata a Regidora a Ana Selene Martínez, quien es parte de ese Movimiento, por eso “me siento muy tranquilo, porque aquí en Morelia, el tema de la seguridad está totalmente en alianza con este gran equipo”, a cuya estrategia se suma el que “su servidor sabe cómo generar oportunidades, vamos a hacer una excelente mancuerna con Memo Valencia; él dedicándose al tema de la inseguridad, combatiéndola, y su servidor creando empleos”.

Resumió que así “vamos a disminuir la inseguridad, porque una persona ocupada no tiene la tentación de crear alianza con la delincuencia”, además de que “vamos a hacer que los servicios públicos lleguen a las colonias, con calles iluminadas en su totalidad, porque eso también ayuda a bajar el problema”.

Además, continuó, “vamos a hacer un gran programa de recuperación urbana, que incluyan los espacios públicos para que realmente haya jardines, canchas para que sus hijos encuentren un lugar para hacer ejercicio y de esparcimiento”, también, “vamos a hacer salones de usos múltiples para elevar la posibilidad de la educación artística y la biblioteca móvil”.

Compartió a los colonos que “yo no me he dedicado a vivir del gobierno, todos los demás candidatos son vividores del gobierno, ya fueron diputados, síndicos y presidentes municipales, desde donde nunca hicieron lo que prometieron”, por eso “vamos a apostarle al cambio, porque nosotros sí vamos a tomar en cuenta a todas las colonias”.

Flv Nz