Ciudad de México (MiMorelia.com).- Esta mañana las fans de Harry Styles despertaron con una gran noticia: el príncipe británico ofrecerá tres conciertos en México el próximo año.

La gira llevará el nombre de L♡VE ON TOUR y Harry complacerá a sus fans internacionales, por lo que este día anunció fechas para Europa y América del Norte.

Para México será el 29 de septiembre en Monterrey, el 1 de octubre en Guadalajara y el 3 de octubre en Ciudad de México.

Pero para que no se pusieran tristes, Styles tuiteó que también habrá fechas para Asia y Oceanía y que se anunciarán muy pronto, estos últimos continentes al parecer tendrán que esperar hasta el 2021 y América del Sur será anunciado próximamente.

I CAN’T WAIT TO SEE YOU!! SOUTH AMERICA ANNOUNCING SOON. ASIA AND AUSTRALIA ANNOUNCING 2020. LOVE YOU. H pic.twitter.com/1SOSMxzHRi — Harry Styles. (@Harry_Styles) November 13, 2019

El ex One Direction lanzó un nuevo sencillo y aunque no seas fan, te recomendamos ampliamente que le des una oportunidad de escucharlo, salió el 11 de octubre y lleva por nombre Lights Up.

Pero el momento que todos esperan es el 13 de diciembre, pues un álbum completo verá la luz y se llamará Fine Line; esperemos el arte de este hombre próximamente y que la gira mundial salga sin inconvenientes.

¿Quién abrirá el show?

Vete preparando para disfrutar la apertura del show, pues Jenny Lewis y Koffee abrirán el concierto, si no las conoces, mira estos videos:

BOLETOS

La preventa de los boletos comienza el 18 de noviembre y la venta normal el 22 de noviembre. Más detalles en su sitio oficial: HARRY

Por: Redacción/APMA