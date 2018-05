Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Harry Styles está de visita en CDMX para ofrecer dos conciertos este fin de semana, pero algo llamó la atención en redes sociales y no fue únicamente su visita.

Resulta que un grupo de fanáticas lo esperaron afuera del hotel en el que el cantante inglés se hospedaba sobre Paseo de la Reforma y cuando salió en una camioneta, algunas chavas no dejaron avanzar el vehículo mientras lo golpeaban entre gritos y fotos.

El ex One Direction vestía un atuendo negro y usaba un cubrebocas blanco, solo saludó y enseguida al ver el acoso, bajó la cabeza para no llamar más la atención ya que el ambiente se tornó violento.

En redes sociales varios usuarios denunciaron el acoso de este grupo de fans diciendo que Harry se notó nervioso y asustado por lo que convocaron a llevar una pancarta que dijera I’m Sorry Harry a los conciertos o gritarlo:

Por otro lado algunas personas dijeron que al menos dos mujeres resultaron con lesiones leves por los empujones.

Una de las fans dijo haber estado ahí pero no haber molestado a Styles:

Neta, que ya se pasaron de pendejas.

Primero en el secret show no pueden guardar puto silencio y ahora ni siquiera saben respetar el espacio personal de los demás. Y no confundan emoción con hacer estupideces, neta que ya emputÉ. #HarryStylesEnMexico — Lulú 🇲🇽 -1 HS (@shxmpy) 31 de mayo de 2018

#AlMomento Asi abandona Harry Styles su hotel. El cantante no bajo la ventana para saludar a sus fans, iba vestido completamente de negro y portando un cubrebocas blanco. 😱😱😱😱😱 Posted by El Universal Espectáculos on Thursday, May 31, 2018

