Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace unas horas se dio a conocer que la pareja Harry, de 36 años de edad, y Meghan Markle, de 39 años de edad, salieron definitivamente de la familia real.

Por medio del portal de internet royal.uk se dio a conocer que Harry y Megan no regresarán como miembros activos de la familia real.

«El duque y la duquesa de Sussex han confirmado a Su Majestad la Reina que no regresarán como miembros activos de la familia real», dice la publicación.

A Buckingham Palace statement on The Duke and Duchess of Sussex ➡️https://t.co/nl7RiZmGiZ

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 19, 2021