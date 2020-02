Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Es un malentendido que se diga que maltratamos a los animales, no lo hacemos”, afirmó Alejandro Reyes Pardo, director del Centro de Atención Animal (CAA) de Morelia, quien aseguró que con las asociaciones animalistas trabajan “bastante bien porque no les hemos negado servicios o platicar con ellos, al contrario, les hemos dicho que tienen la confianza de ir por los animalitos para que no pasen por la eutanasia”.

Asimismo, negó que hagan “razias”, es decir, que se recojan perros sin consentimiento de la ciudadanía, pues aseguró que el reglamento interno solicita que se haga un reporte previo por parte de la ciudadanía y explicó que diariamente reciben entre 20 a 30 reportes por perros en situación de calle o por maltrato animal.

En este sentido, las llamadas de los ciudadanos se deben a la presencia de perros agresores o en situación de calle, pero “debemos de atender esos reportes”.

El titular del CAA afirmó que la otra queja es que los puestos de esterilización no son gratuitos “pero el mismo sistema nos marca que se cobre para el fondo de recuperación, no podemos darlo gratuito, lo estamos dando a bajo costo, estamos viendo si las bajamos de precio aún más para que por medio de los módulos tengamos la forma de que toda la ciudadanía se dé cuenta de en cuánto vamos a estar y la ciudadanía acuda para evitar la reproducción excesiva”.

En la Secretaría de Servicios Públicos buscamos promover la cultura de la adopción y generar conciencia ciudadana de la responsabilidad de una mascota, así como brindarles un buen cuidado. Tanto en ferias como en el Centro de Atención Animal los morelianos pueden acudir a conocer los ejemplares, convivir con ellos, ver su temperamento, su tamaño, saber sí es apto para su familia y que la misma población vea sí es competente para cuidarlos de acuerdo a sus características.#MoreliaSeTransforma Posted by Secretaría de Servicios Públicos -H. Ayuntamiento de Morelia on Friday, February 7, 2020

Añadió que el centro no es de resguardo porque no está hecho para ello, “tenemos un reglamento que exige la valoración, se esperan 72 horas para en caso de que alguien lo quiera adoptar o reclamar, y en caso de no hacerlo, tenemos un grupo de médicos veterinarios que valora a todos los perros que tienen enfermedades como el parvovirus o sarna y es cuando se aplica la Norma 033 que desde 1994 está publicado en el Diario Oficial de la Federación para la eutanasia de los animales”.

Luego de decir que actualmente en el centro no hay sobrepoblación de animales pues no están en resguardo, precisó que cuando atienden una denuncia por maltrato, a través del área jurídica se les solicita a los dueños que cambien dicha situación, si no se hace, se hace un segundo aviso, y si lo ignoran, se pasa el acta a la Fiscalía General del Estado la que se hace cargo de ello.

Resaltó que hay ocasiones en que se tiene hasta 60 ejemplares ahí y pasan a adopción alrededor de 20, los demás se valoran y son recogidos por sus dueños, y alrededor de 15 perros cada 15 días reciben la eutanasia que se realiza con medicamento especial para que no sufran.

Por: Fátima Miranda/R