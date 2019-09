Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El tenista español Rafael Nadal ganó su Grand Slam número 19 al derrotar a su similar de Rusia, Daniil Medvedev en el US Open.

En las pantallas del Arthur Ashe Stadium se mostró una semblanza del tenista, y cómo desde el 2005 ha conquistado diferentes abiertos de tenis, el hecho hizo que Nadal no pudiera contener las lágrimas.

El partido fue de cinco sets y casi cinco horas en los que quedaron 7-5, 6-3, 5-7,4-6 y 6-4.

Al recibir su décimo noveno trofeo de manos del también histórico Rod Laver, Rafa Nadal comentó “A la comunidad latina, muchas gracias, jamás me habéis fallado”.

Actualmente Nadal es el número dos del ranking mundial, solo por debajo del tenista suizo Roger Federer.

