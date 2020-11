Desde el mes de Agosto te he recomendado, en varias ocasiones, que te cambies el chip ya que el mundo se puso de cabeza y, si no haces nada, tus ahorros e inversiones corren el riesgo de ir haciéndose chiquitas por el efecto de la inflación. Te he explicado varios instrumentos que generan beneficios en entornos justo como el que estamos viviendo y te he dado ideas de cómo puedes aprovecharlos.

Pues en días pasados la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) publicó la información de todas las Afores al cierre de Septiembre. Dentro de esa información están las estrategias de inversión que cada administradora de fondos para el retiro está usando para manejar el dinero de los trabajadores y ¿adivina cual es la orientación que le están dando a sus estrategias? Pues justamente las coberturas inflacionarias.

El abanico de instrumentos disponibles se agrupan en 42 rubros. Después de la última reforma cada Afore se divide en 11 Siefores las cuales dependen del año de nacimiento del trabajador. Pues de esas 11 Siefores, 7 tienen como principal instrumento de inversión los relacionados a la inflación. En las 4 restantes las coberturas inflacionarias son el segundo instrumento más usado. Lo anterior quiere decir que, en el 100% de las afores, las coberturas se encuentran entre los 2 instrumentos más usados actualmente dentro de sus estrategias.

Si naciste entre 1959 y 1979 ten la seguridad que tu Afore, sin importar cual sea, está utilizando la inflación como el primer instrumento para proteger tus ahorros para el retiro.

Me imagino que ya sabes que las Afores son el principal inversionista de todo México ya que acumulan, entre todas, una cantidad de casi 4.5 billones de pesos, es decir, 4.5 millones de millones. Para que puedas dimensionar la cifra, el PIB de todo México como país es de aproximadamente 18 billones por lo que las Afores, solitas, valen una cuarta parte de lo que vale todo el país.

Si las Afores manejan más lana que, por ejemplo, todo el país de Noruega, estarás de acuerdo que la gente que administra esa lana como que si le sabe a eso de las inversiones ¿no? Entonces que mayor prueba quieres de que, lo que te he estado recomendando, es y seguirá siendo la mejor opción por los siguientes 5 años.

Infórmate, investiga y pregunta, tu patrimonio se merece que le dediques tiempo para cuidarlo. Ahora más que nunca necesitas tener Inteligencia en Finanzas e Inteligencia en Seguros. Si quieres que te explique más a detalle contáctame y lo platicamos.

