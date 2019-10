Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón informó del fallecimiento de dos mexicanos durante el tiroteo de esta madrugada en un bar de Kansas City.

De momento no se especificó sexo, ni edad ni datos generales de los fallecidos.

A través de su cuenta de Twitter, el secretario señaló que darán apoyo a las familias de las víctimas y mandó sus condolencias.

Además adelantó que están a punto de obtener datos sobre quién o quiénes perpetraron el hecho y los motivos.

La madrugada de este domingo se registró un tiroteo en el negocio Tequila KC Bar que dejó cuatro personas sin vida y cinco heridos, hasta la tarde de este día no se había identificado a las víctimas.

De acuerdo con medios estadounidenses, el Departamento de Policía de Kansas City difundió imágenes de los sospechosos, sin embargo no hay nada oficial.

Suspect pics are in, here’s the two guys @KCKPDHQ are looking for: @41actionnews pic.twitter.com/g53zA0XMq0

— Nick Starling (@NickStarlingTV) October 6, 2019