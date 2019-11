Hay que visibilizar las mil cabezas que tiene la violencia contra la mujer: Elvia Higuera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elvia Higuera Pérez, Comisionada del Sistema Estatal Anticorrupción y reconocida activista en favor de los derechos de las mujeres, consideró que hay que rediseñar la política pública para incidir con mayor fuerza a favor del sector femenino para “lograr visibilizar las mil cabezas que tiene la violencia, todas ellas perversas, todas ellas dañinas, terribles, porque todas van enfocadas a lesionar la dignidad”.

En la plaza del Carmen en donde se realiza el programa “Juntas por una vida libre de violencia” con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, expuso que existen mujeres que han accedido al privilegio del acceso a la información y a la posibilidad de poner una denuncia, “pero dentro de las escalada de mujeres privilegiadas que tienen la oportunidad de defenderse, hay miles de mujeres que todavía no saben qué hacer el día de hoy para enfrentar su situación de violencia”.

Consideró que uno de los retos más grandes que se tienen como Estado “es replantearnos qué es lo que estamos haciendo porque seguramente algo no hemos hecho bien, algo nos está faltando para que cada niña pueda aspirar a no ser violada en su entorno familiar, para que cada niña pueda aspirar a ser lo que desee sin tener que dar su cuerpo como una forma de pago para obtener algo que por derecho le corresponde, para que cada estudiante pueda pisar el espacio académico sin el temor de que va a ser acosada por su docente para obtener una calificación o para no perder el ciclo escolar, ´

En este sentido expuso que se debe replantear si las instancias y marcos normativos han sido suficientes o cuestionarse cómo rediseñar la política pública para incidir con mayor fuerza.

“El espacio educativo es fundamental porque muchos de los valores y principios que aprendemos se da justamente en los primeros años de vida y si no logramos educar bajo una visión de la igualdad, del respeto, del reconocimiento mutuo de que ambos somos personas pese a una diferencia biológica que se tradujo de manera perversa en una situación de igualdad, no podremos avanzar mucho si no permeamos el espacio educativo”.

Lamentó que en las escuelas se repiten los discursos homofóbicos, racistas, misóginos, clasistas, xenófobos, que no hacen más que agudizar la violencia en contra de las mujeres.

Añadió que las autoridades no están solas “porque sabemos de las resistencias institucionales, de lo complejo que es incidir en los espacios donde se toman las decisiones bajo una visión masculina del poder, donde las mujeres hemos tenido que ir abriendo los espacios”.

En este sentido refirió que existen avances importantes a 24 años de la Convención de Belém do Pará porque se ha logrado “desnaturalizar y visibilizar la violencia”.

Todo este día se realizan en la Plaza del Carmen diversas actividades culturales conferencias magistrales, cine debate y jornada de salud.

Por: Fátima Miranda/AV