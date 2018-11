Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó la estética de la serie Game of Thrones para advertir a Irán a través de las redes sociales de la inminente imposición de sanciones el próximo lunes.

How do you say trademark misuse in Dothraki?

— HBO (@HBO) 2 de noviembre de 2018