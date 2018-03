Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el jardín de su casa materna, la candidata independiente a diputada federal por el Distrito 10 de Morelia, Luisa María Calderón Hinojosa, arrancó su campaña proselitista. Ahí comprometió ser voz de los ciudadanos y poner en la agenda los problemas que más duelen, pese a los costos que impliquen.

Entre familiares, amigos y vecinos del barrio de Fátima, en esta ciudad capital, la senadora con licencia dijo que aspira a desarrollar una campaña de confianza, cercana con la gente, y por ello decidió partir desde el núcleo de su hogar.

El inmueble ubicado en las inmediaciones del bosque Cuauhtémoc, que durante el sexenio de su hermano Felipe Calderón al frente del Ejecutivo federal estuvo blindado por fuerzas federales y era impenetrable para cualquier extraño, hoy abrió sus puertas para todo el que quiso pasar.

Asistió Fabiola Adriana Pérez Gallardo, registrada en la misma fórmula como suplente, y el también candidato independiente a diputado local por el Distrito 11 de Morelia, Yankel Alfredo Benítez Silva, perfil cercano al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aspirante a ser reelecto por un segundo periodo de tres años.

En un mensaje que se prolongó por poco más de 15 minutos, la ex panista anunció una campaña de andar en la calle, de trasladarse en “combi”, de visitar a las familias y escuchar sus necesidades, para así poder encausar un trabajo legislativo.

De entrada, planteó, la actuación de un legislador debe incidir en la mejora de la seguridad, e impulsar la gestión de recursos para fortalecer a los municipios.

“Traigo los zapatos listos para tocar puertas, ánimo para visitarles a todos, para escuchar muy bien, para construir propuestas legislativas y etiquetar recursos sin que haya moche”, apuntó.

En breve alusión a sus antecedentes como militante del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa María Calderón expuso que ha tratado de ser voz de los ciudadanos: “a veces cuesta políticamente decir las cosas, aunque no les guste yo las he dicho y he pagado costos, no importa yo quiero seguir siendo voz de los morelianos, llevar sus inquietudes, seguir hablando de lo que nos duele, seguir proponiendo cosas para resolver”.

“Necesitamos seguir diciendo lo que pasa hasta que podamos lograr que se oiga fuerte y que se pueda tomar las riendas, que (los problemas que aquejan a la sociedad) se suban a la agenda política”, añadió

Campaña no rebasará los 600 mil pesos: “Cocoa”

Posteriormente, en entrevista, Luisa María Calderón hizo alusión a un campaña austera ‑lejana a la que desarrolló la primera vez que contendió por el PAN por la gubernatura de Michoacán, siendo su hermano presidente de México-, que no rebasará los 600 mil pesos, pese a que el tope está marcado en un millón 400 mil pesos.

