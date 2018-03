Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Esta tarde-noche un helicóptero privado cayó en el río Este de Nueva York, se reportan al menos dos muertos, de acuerdo con el reporte policial local.

Se informó que en la aeronave viajaban seis personas, el piloto ha sido rescatado con vida, así como otro pasajero quien se reporta gravemente herido.

A través de redes sociales se ha dado a conocer un video del momento del impacto, en el que se ve cómo desciende el helicóptero rojo que queda sobre el agua y posteriormente las hélices golpean la superficie del río.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69

— JJ Magers (@JJmagers) 11 de marzo de 2018