Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Melanie Carmona, hija de la cantante mexicana Alicia Villarreal y del exfutbolista Arturo Carmona, denunció en redes sociales el acoso que sufrió de parte de un miembro de su familia.

“Quiero que sepan que ya lo publiqué y que sé que va a arder Troya, pero no me importa. No les voy a decir que fue fácil, fue demasiado difícil, porque tuve que hablar con mi papá, mi papá no sabía nada al respecto, no pude contarle en el momento y tuvieron que pasar cinco años para decirle”, expresó en una publicación Melanie Carmona.

La joven decidió platicar la agresión que sufrió luego de que este lunes se conmemora el Día Internacional de la Mujer, donde muchas han levantado la voz ante las agresiones que han sufrido en diferentes ámbitos.

Melanie Carmona contó que el acoso tuvo lugar el 12 de noviembre de 2016, cuando un familiar muy cercano ingresó a su habitación y la tocó de manera indebida.

“Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, me quedé totalmente paralizada por un buen rato, y tu nada más no te quitabas, sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme”, se lee en la publicación.

La hija de Alicia Villarreal expresó en Instagram que aún sigue conviviendo con el presunto acosador incluso en las navidades, pues al parecer la joven no había platicado este hecho con toda su familia.

Aunque refirió, que en dicho momento a quien sí le comentó le dijo que se tenía que relajar (Melanie) “que no pasaba nada, que a todas les pasa, que qué vergüenza que todos se enteren lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué va a pensar la familia y que probablemente me lo imaginé”, sin embargo, en la publicación Melanie Carmona no dice si fue a Alicia su madre, a quien le contó.

Por otra parte, su padre el exfutbolista Arturo Carmona, comentó en la publicación que lamentaba no haberse enterado de lo que le sucedió a su hija.

“Con profundo dolor hoy me entero mi amor de esto, me duele en el alma no hayas acudido a mí, entiendo por qué no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto”.

