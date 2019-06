Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El hijo de Consuelo Duval, Michel ha arrasado las redes sociales tras el éxito de la narcoserie Señora Acero, en dónde interpreta a “Salvador Acero”; sin embargo su temperamento junto a la fama, pudo cobrarle caro como a su connacional Pablo Lyle.

El actor de 25 años contó a Venga la Alegría, que se le fue a los golpes a un sujeto, por discriminar a sus amigos mientras se encontraban en un bar de Francia.

“Bueno un día estábamos en Francia y unos franceses nos sacaron del antro por el hecho de ser mexicanos, entonces sacaron a todos mis amigos menos a mí y le digo (a uno de mis amigos): ¿Qué hacen afuera, están fumando? y me dijeron ‘no, nos sacaron porque le invitamos un shot a un brother y el güey y no quiso, nos lo aventó’. Regresé a la mesa y de una ‘pam’ y me sacaron y casi me arrestan”.