Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a los donativos de las y los morelianos, alrededor de 200 peluches y otros juguetes, fueron recibidos en las instalaciones de CONVIHVE, ubicada en la colonia Jacarandas de Morelia.

Gracias a la participación de quienes respondieron a la campaña “Dona el peluche de tu ex”, alrededor de 35 niños, hijos de personas que padecen VIH, vivieron un momento “muy emotivo”, según compartió el presidente de la asociación civil, Juan Bosco Valle Delgado.

Ocho de estos infantes viven con VIH y son parte de un grupo de 12 que acuden al albergue para ser atendidos durante sus tratamientos y recibir apoyo psicológico, así como para participar en los grupos de autoayuda. “Afortunadamente son pocos”, consideró Valle Delgado.

“Los niños llegaron desde antes de la hora, ya estaban desesperados, rompimos dos piñatas, pero su ilusión era ver y obtener los juguetes”, comentó.

La cantidad de juguetes fue suficiente, se reservaron algunos para los niños que faltaron de asistir pero que irán en los siguientes días, y les alcanzará para acudir a Zacapu y entregar a hijos de integrantes del Grupo de Diversidad Sexual, “afortunadamente nos quedaron muchos”.

La transmisión de VIH en los niños, explicó Juan Bosco, “sucede porque no se hace detección a las mujeres embarazadas, no se hacen las pruebas y no se consideran de riesgo, es por parte de las mamás que no quieren hacerse estudios ni atenderse”.

Mientras lamentó asuntos como el siguiente, “esta semana supimos del caso de una señora con VIH que nuevamente está embarazada, cuando ya su primer bebé nació con éste, y tiene años sin tratamiento la señora, eso es muy delicado, se da porque no toma conciencia de su riesgo”.

Refirió que cuando nacen los menores se les hace el tamizaje y ahí se incluye la detección del VIH, “desafortunadamente es después del parto, pero es durante el parto que se da la infección”.

Cabe recordar que para la realización de pruebas se puede acudir a las oficinas del Departamento de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA se encuentran ubicadas en la calle Santiago Tapia, número 14, esquina con Morelos Norte, en el Centro.

Por: Fátima Miranda/AV