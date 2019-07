Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, declaró que el fundador de las desaparecidas autodefensas michoacanas, Hipólito Mora Chávez, sólo busca protagonismo.

Al respecto, Aureoles Conejo dijo: “Mis respetos para las opiniones de la gente, luego hay demasiado protagonismo, percibo como que hay mucha necesidad de protagonismo, como ya tiene rato que no lo escucho con Ciro Gómez Leyva, con Denisse Maerker, entonces como que ha bajado su ‘rating’ y anda queriendo volver a ser estrella de los noticieros nacionales que le dan tanta cuerda porque tienen cierto público, pero fuera de eso, la región de allá de donde él es, es la que está mejor atendida, él personalmente está atendido, cuidado para evitar alguna desgracia y lo otro pues ya es una determinación personal, ‘nomás’ que yo en Michoacán no voy a permitir que haya grupos armados al margen de la ley, asumiendo tareas que no les corresponden y quien hace eso está fuera de la ley, así es que si hay alguna propuesta que nos la quiera hacer llegar y que sea viable para la mejor la seguridad con mucho gusto la tomamos y la revisamos, si es viable”.

El mensaje que hizo Mora Chávez refiere textualmente: “Buenas noches a todos los mexicanos. Quiero explicarles he informarles que el 24 de febrero de 2013 convoque a mi pueblo para defendernos del crimen organizado y de gran parte de las autoridades que estaban y siguen estando coludidas con la delincuencia, me siguieron varios hombres y mujeres buenos y comenzamos la lucha, después otros pueblos hicieron lo mismo y creció el movimiento, pero desgraciadamente algunos se dejaron infiltrar por personas de los caballeros templarios y todo se perdió.

“Murieron muchas personas buenas, luchando por defender sus familias y de esas personas nunca se acuerdan las autoridades y es tan cierto que ya están trabajando de nuevo con los carteles ya que los dejan circular libremente por todo el país y no los detienen.”

“Yo en la lucha perdí grandes y buenos amigos y también a uno de mis hijos. Esperé cierto tiempo esperando que el gobierno hiciera su trabajo pero ya vi que no le interesa el bienestar de la sociedad, solo se preocupan por estar en campaña y ocupar un cargo público y engañar a los mexicanos, por eso he tomado la decisión de proteger mi vida y de quien yo pueda hacerlo y le informo al Gobierno Federal y estatal que desde hoy traeré conmigo un rifle y una pistola y cualquier autoridad que trate de detenerme o desarmarme va a tener que asesinar porque vivo ni a la cárcel me llevaran ni me desarmaran.”

“Cuando el gobierno nos de la seguridad, porque ese es su trabajo y para eso se les paga, entonces con gusto dejaré las armas. Y lo hago porque en el tema de seguridad estamos peor que nunca. Tengo un compromiso moral muy grande con todas las buenas personas que murieron por defender sus familias y sus derechos que para mi va a ser un honor morir por ellos.”

“Atentamente Hipólito Mora Chávez. Por favor ayúdenme a compartir para que llegue a todo México y se den cuenta que todavía habemos hombres dispuestos a morirnos por los demás. Quienes lambisconean por conseguir un trabajo público, nunca servirán para representarnos”.

