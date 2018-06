Por: Josimar Lara/@josimar2188

Rusia (MiMorelia.com).- Contra todo pronóstico, la selección de México consiguió un histórico triunfo sobre Alemania, el actual campeón del mundo, al que venció por marcador de 1-0 en el estadio Luzhniki, en la ciudad de Moscú.

Con la historia en contra en partidos oficiales, el Tri sorprendió a los alemanes, al presionar en medio campo y buscar hacer daño con velocidad, tanto que tuvieron un par de oportunidades claras a través de Hirving “Chuky” Lozano y Javier “Chicharito” Hernández, quienes no aprovecharon estar frente a la portería.

Con esta fórmula, vino el grito de júbilo de los mexicanos, después de una buena jugada colectiva y que terminó Hirving “Chuky” Lozano, después de hacer un recorte en el área y definir al primer poste del guardameta Manuel Neuer, quien no pudo evitar el 1-0 a favor del Tri al minuto 35, para sorpresa de todos.

¡GOL DE #MEXICO! ¡GOL DE CHUCKY! Another perfectly executed counterattack, and this time Lozano finishes it off brilliantly for the 1-0 lead against #Germany!!! Fully deserved lead. #GERMEX #VamosMexico #ElTri #MEX pic.twitter.com/lBOC9VkjhW

— Jason Foster (@JogaBonito_USA) June 17, 2018