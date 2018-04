Hombre acosa a una levantadora de pesas y esta le da lección (Fotos)

La joven de 26 años, originaria de Colorado, Estados Unidos hizo uso de sus habilidades para para golpear al sujeto que la agredió.

While walking down the street in Dublin earlier this week, a man grabbed my butt. He proceeded to laugh hysterically and said “you’re an American, you probably liked it”. Apparently traveling solo has made me a better person bc my first reaction was to punch him in the face 😳 pic.twitter.com/qJ82a3iimI — Leanna Carr (@Leanna_Carr) April 21, 2018

“Nunca soy violenta, y nunca había golpeado antes a nadie, pero me enfadé tanto y tenía tanta adrenalina que esa fue mi reacción. Le di fuerte en el pómulo,” aseveró en una entrevista.

Para la también entrenadora, esta es una lección para el individuo, y espera que nunca vuelva a molestar a una chica en la calle.

Luego de la polémica que desató la imagen, la joven dijo: “A lo mejor no lo has visto, pero eso no significa que no ocurra. No importa en qué país estés, el acoso sexual ocurre diariamente, por parte de completos desconocidos, y la mayoría de las mujeres no conocen cuál es el modo correcto de responder a ello”.

“En el pasado, habría estado demasiado asustada para enfrentarme a la situación. Seguramente me habría ido, y ese hombre habría seguido tocando a mujeres inocentes. Nunca uso Twitter y no escribí esto para llamar la atención, pero me alegro de que se haya vuelto viral. Esto es muy común y espero que anime a más mujeres a sentirse cómodas y hacerse valer si les ocurre algo así”, añadió.

