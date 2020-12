Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un hombre fue arrestado luego de que subiera al ala de un avión justo antes de que la aeronave despegara en un aeropuerto de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos).

Fue a través de redes sociales que se difundió un video de dicho percance, donde se observa que un hombre se abrió paso hasta subir al ala de dicho avión, mientras la gente que estaba abordo se conmocionó.

My grandpa is on a flight out of Las Vegas and just sent me this picture of a man that climbed ON TO THE WING OF THE AIRPLANE 😳 pic.twitter.com/las9EcXDC6

— Justin MacFayden (@JrMacfayden) December 12, 2020