Londres (MiMorelia.com).- Un ataque con arma blanca se ha registrado este viernes en Londres, en el que reportan varias personas heridas y un hombre baleado por la policía londinense.

Con primeros reportes de la Metropolitan Police, se sabe que un apuñalamiento en las instalaciones cerca del Puente de Londres fue reportado a estas autoridades a las 13:58, hora local.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.

Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.

A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019