Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- A sus 28 años, Scott Doolan logró llegar a la cima de la montaña más alta del mundo utilizando en silla de ruedas.

El domingo pasado Doolan logro conquistar la montaña del Everest, por el lado de nepalí, un lugar que por su dificultad solo puede ser accesado a pie o en helicóptero.

En los tramos más complicado y a los cuales no podía acceder en silla de ruedas, Scott era ayudado por uno de sus compañeros, quien le sostenía las piernas mientras que él avanzaba utilizando sus brazos.

VIDEO: ‘I was struggling to breathe … because I was walking on my hands’ Australian paraplegic treks to Everest base camp https://t.co/M31BVxKz7I pic.twitter.com/ICuku2qdyR

— AFP news agency (@AFP) 28 de marzo de 2018