Francia (MiMorelia.com).- Un paciente de 62 años con Covid-19 sufrió una dolorosa erección durante cuatro horas debido a coágulos de sangre que afectaron su pene, los cuales habrían sido ocasionados por el virus, según los médicos.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista médica American Journal of Emergency Medicine esto se debió a un priapismo de flujo ocasionada por el coronavirus.

Mientras los médicos examinaban al paciente, descubrieron un priapismo. Los especialistas intentaron aplicar hielo sobre su pene para bajar la erección, pero no funcionó.

Esta es una complicación peligrosa en hasta un tercio de los pacientes infectados con coronavirus. Cuando los coágulos bloquean arterias o venas, pueden desencadenar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Tras dos semanas en cuidados intensivos, el paciente regresó a casa y no volvió a sufrir priapismo.

Now Covid 19 can also cause priapism. I’m done with 2020. https://t.co/Hrr5tijE8q

— Jacob Brody (@jacobbrody) July 1, 2020