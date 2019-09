Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- Un hombre fue asesinado a balazos

en la colonia San Rafael, a unos metros del Boulevard Industrial y el Centro de Reinserción

Social (Cereso) del municipio de Uruapan, donde los asesinos se dieron a la fuga.

De acuerdo con datos obtenidos por este medio, la víctima se encontraba sobre la calle

Gertrudis Bocanegra, esquina con Isabel la Católica, cuando fue sorprendida y baleada por

sujetos que después escaparon en un vehículo, según dijeron algunos testigos, quienes se

comunicaron al servicio de emergencia.

No obstante debido a la gravedad de las lesiones del agraviado, sus familiares lo trasladaron en un auto particular a la clínica 81 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en la colonia Valle Dorado, donde el personal médico les informó que ahí no lo podían atender, así que se solicitó el apoyo con paramédicos de Protección Civil Municipal para el traslado a otro nosocomio, pero cuando arribaron el ofendido había perdido la existencia.

El hecho se notificó a personal de la Fiscalía Regional, que acudió para realizar las

actuaciones de ley y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), para la

práctica de los exámenes correspondientes, en espera de que algún familiar acuda a

identificar a la víctima.

