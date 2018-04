Por: Salvador Gaytán

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Murió un hombre y otras cuatro personas resultaron heridas en el incendio registrado el día de ayer en la Torre Trump informaron las autoridades.

El comisionado del Departamento de Bomberos, Daniel Nigro, informó que en en apartamento en el 50mo piso en la Trump Tower se hallaba “prácticamente encendido por completo” al momento de que llegaron los bomberos.

“Se trató de un incendio muy complicado. Es un apartamento muy grande”, señaló Nigro afuera de las inmediaciones de la torre.

Todd Brassner, de 67 años, se encontraba en el departamento al momento del incendio. Fue trasladado al hospital y murió poco tiempo después, indicó el Departamento de Policía de Nueva York.

Brassner era un comerciante de arte que adquirió su apartamento en el piso 50 en 1996.

Nigro asegura que las autoridades están investigando la causa del siniestro.

Por su parte, Donald Trump tuiteó que el incendio estaba “muy controlado (edificio bien construido)” y reconoció la labor de “los bomberos (y bomberas)”.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de abril de 2018