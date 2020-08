Estados Unidos (MiMorelia.com).- En Estados Unidos, un hombre baleó a un empleado del restaurante de comida rápida Burger King, por demorarse en un pedido.

El sujeto ingresó a las instalaciones de la cadena de alimentos después de que una mujer se quejara porque su pedido había tardado demasiado, por lo cual, el hombre en cuestión abrió fuego en contra del empleado causándole la muerte.

Después de la agresión, Desmond Joshua, fue llevado a un hospital donde perdió la vida.

Según la información de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, antes de que ocurriera la agresión, los empleados le reembolsaron los 40 dólares de su pedido debido a la tardanza, sin embargo, la mujer regresó al establecimiento acompañada de su pareja quien abrió fuego en contra de uno de los empleados.

Last night, Desmond Joshua, 22, was shot and killed in the parking lot at the Burger King on E. Colonial Dr., where he just started working. Detectives arrested Kelvis Rodriguez-Tormes, 37, on charges of 1st Degree Murder, Destruction of Evidence & Possession of Firearm by Felon pic.twitter.com/gIVJeFGGGR

— Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) August 2, 2020