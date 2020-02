Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este viernes, un hombre que atravesó todo el proceso de cuarentena del coronavirus es Estados Unidos fue entrevistado. Sin embargo, no dejó de toser.

Frank Wucinski fue entrevistado por la cadena de televisión Fox News y declaró que los médicos y científicos trabajan para poder manejar mejor la propagación del virus en Estados Unidos.

El hombre, con su hija en su regazo, comenzó a toser cuando daba su testimonio. «Vemos que aún tienes tos. ¿Qué dijeron los médicos de tu condición?», preguntó un entrevistador.

Wucinski tuvo que tomar agua de la botella de su hija para poder calmar un poco la tos, y dijo que las dos pruebas de coronavirus dio negativo. Agregó que la tos «probablemente sea por nervios».

Fox News just interviewed a Pennsylvania man who went through the coronavirus quarantine process — but he couldn’t stop coughing during the interview 😳 pic.twitter.com/kzoIYQM8x6

— Aaron Rupar (@atrupar) February 28, 2020