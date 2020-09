Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el inicio de la pandemia por el Covid-19, el uso del cubreboca se volvió imprescindible para entrar a cualquier lugar cerrado, así como para abordar el transporte público, por lo que al no tener un cubrebocas a la mano muchas personas se las tienen que ingeniar para protegerse del virus.

El hombre llevaba la serpiente enrollada en el cuello con el fin de cubrirse la boca y la nariz, según informó el sitio Manchester Evening News.

This guy was spotted using his snake as a face mask on a bus into today…each to their own and all that 🤣🐍

Credit – Alison Jones / Swinton People pic.twitter.com/hX2F8RWYvw

— mcrfinest (@McrFinest) September 15, 2020