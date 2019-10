Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre que resultó lesionado en un atentado a balazos el martes pasado contra los ocupantes de un taxi en la Avenida Chiapas en esta ciudad de Uruapan, asunto donde el trabajador del volante perdió la vida, fue rematado a tiros en el hospital en el que se encontraba internado, mismo que está localizado en Uruapan, de acuerdo con lo trascendido en la labor periodística.

En este tenor, se pudo saber que sujetos armados irrumpieron en la clínica San Jorge, la cual está situada en la Calzada La Fuente y cerca del cuartel militar de esta urbe, instante en que amagaron a unos policías que custodiaban el lugar y se dirigieron a la habitación en la que estaba el ofendido, a quien al tenerlo en la mira le dispararon en repetidas ocasiones para después darse a la fuga.

Ante la situación se desató una intensa movilización policiaca y militar en búsqueda de los asesinos, no obstante hasta este momento no hay detenciones relacionadas con el asunto. La identidad del ahora occiso no fue revelada por los representantes de la ley. El sitio fue acordonado por los guardianes del orden en apego a la cadena de custodia.

Debido a lo sucedido los peritos y los agentes investigadores de la Fiscalía Regional de Justicia de Uruapan tomaron conocimiento de los hechos y emprendieron la carpeta de investigación respectiva. Asimismo, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios competentes y se espera que sus seres queridos acudan a la morgue para reclamarlo.Pistoleros rematan en hospital a sobreviviente de ataque a balazos en Uruapan

Por: RED113/CA