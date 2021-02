Nigeria (MiMorelia.com).- 317 niñas fueron secuestradas por hombres armados no identificados en la ciudad de Jangebe, al noroeste de Nigeria, anunció la Policía del estado de Zamfara, es el segundo secuestro de este tipo en más de una semana.

Los secuestros a escolares se volvieron endémicos al norte del país, y en parte se debe a importantes pagos del gobierno a cambio de los niños, según dijeron funcionarios desde el anonimato. Sin embargo, el gobierno nigeriano niega tales pagos.

La semana pasada, hombres armados no identificados mataron a un estudiante en un ataque durante la noche en un internado en el estado central norte de Níger y secuestraron a 42 personas, incluidos 27 estudiantes. Los rehenes aún no son liberados.

The United States condemns the violent kidnapping of over 300 girls from the Government Girls Secondary School in Jangebe, Nigeria. The girls must be returned to their families immediately and those responsible for this attack held accountable to the full extent of the law.

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) February 26, 2021