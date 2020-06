Estados Unidos (MiMorelia.com).- Estados Unidos vive momentos importantes en la lucha contra el racismo luego de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía, acontecimiento que generó varias manifestaciones contra la discriminación racial.

Los manifestantes se molestaron por la presencia de los individuos, por lo que la Policía tuvo que intervenir para escoltar a los hombres mientras éstos se alejaban, antes de que las tensiones aumentaran.

Right after we concluded our peaceful protest. pic.twitter.com/L1gb7oynJZ

— 𝔅𝔦𝔤 𝔎𝔞𝔥𝔲𝔫𝔞 (@MayMayZeller) June 9, 2020