Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de que el video de una migrante quejándose de los frijoles que les daban en los albergues, provocara molestia entre los usuarios de redes sociales, la mujer ha salido a ofrecer disculpas por los comentarios.

“Todo el mundo lo ha visto, las redes sociales, mi familia, yo me di cuenta ayer y me estaban mandado mensajes por WhatsApp y me dice un primo y qué, aquí no comías frijoles ¿Allá qué pasó?”, comentó la migrante.